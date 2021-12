Due donne contro la star di 'Sex and The City'

(LaPresse) Si difende dalle accuse di aggressione sessuale da parte di due donne Chris Noth, attore diventato celebre per aver interpretato il personaggio di Mr. Big nella serie cult ‘Sex and the City’. Secondo quanto dichiarato dalla star 67enne i rapporti con le due presunte vittime, che risalgono uno al 2004 e uno al 2015, sarebbero stati consensuali. “Sono accuse completamente false, queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa: no significa sempre no e questa è una linea che non ho superato”, ha dichiarato Noth all’Hollywood Reporter, il giornale che ha pubblicato le due denunce.

Le vittime, la cui identità non è stata rivelata per tutelarne la privacy, non si conoscono e hanno contattato la testata a diversi mesi di distanza. I fatti sarebbero avvenuti rispettivamente a Los Angeles nel 2004 e New York nel 2015. “E’ difficile non mettere in discussione il tempismo di queste storie: non so perché stanno emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne”, ha aggiunto l’attore, tornato di recente sugli schermi col sequel di ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’.

.

