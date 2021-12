Il gruppo romano ha dato il via alla serata con 'Beggin'

(LaPresse) I Maneskin hanno reso indimenticabile la finale di X Factor salendo sul palco del Forum di Assago ed esaltato i 5.700 spettatori presenti. ll gruppo romano ha dato il via alla serata, con ‘Beggin’, dando subito una scarica elettrica al pubblico. Poi Damiano e compagni si sono esibiti anche con ‘I wanna be your slave’, ‘Zitti e buoni’ e ‘Mammamia’, dando l’ultima scarica di adrenalina ai presenti. A vincere l’edizione 2021 di X Factor è stato Baltimora. Ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand

