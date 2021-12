Il videomessaggio dell'artista: "Devo prendermi cura della mia salute"

(LaPresse) Carlos Santana ha subito un’operazione al cuore a 74 anni. Per questo motivo sta cancellando diversi concerti e show in programma a dicembre a Las Vegas. “Devo prendermi un po’ di tempo per riposare – ha detto Santana in un video messaggio, dove ha spiegato che a portarlo in ospedale è stata la moglie – Devo stare lontano dalle scene per un po’ per prendermi cura di me stesso”. Il 10 volte vincitore dei Grammys dovrebbe riprendere i suoi show a gennaio.

