La star in Italia per 'House of Gucci'

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione. Dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani sulla terra. Io continuerò a scrivere musica per voi e lottare per voi”. Lo dice Lady Gaga a ‘Che Tempo che Fa‘ su Rai3 mostrando all’artista americana come una sua canzone sia stata cantata da tutti i partecipanti a una manifestazione di sostegno al ddl Zan.

Lady Gaga sul Covid

“Prego spesso e tanto per la salute di tutti. E mi spiace davvero per tutte le persone che hanno perso qualcuno dei loro cari”.

Il film ‘House of Gucci’

“Ho dedicato tanto tempo recentemente all’Italia, sono stata qui a lungo e forse è stato il momento in cui mi sono sentita in assoluto più bella in tutta la mia vita”. Lady Gaga è infatti in Italia per promuovere il film ‘House of Gucci’.

