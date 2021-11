Buon compleanno al commissario Montalbano

Tanti auguri a Luca Zingaretti. Il celebre commissario Montalbano della fiction tv spegne oggi 60 candeline.

Nato l’11 novembre 1961, da giovane è stato impegnato in politica come il fratello minore – il presidente del Lazio Nicola Zingaretti – e ha anche intrapreso la carriera di calciatore nelle file del Rimini, salvo poi abbandonarla dopo pochi mesi per entrare all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Esordisce al cinema nel 1987 con il film ‘Gli occhiali d’oro’, di Giuliano Montaldo. Ha finora preso parte a oltre 40 film e più di venti fiction televisive.

Il successo più grande resta legato al Commissario Montalbano – nato dalla penna di Andrea Camilleri – che Zingaretti ha interpretato per 15 stagioni, con uno strepitoso successo di pubblico che non è mai diminuito negli anni e nelle repliche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata