Annunciata la quarta stagione delle serie tv Netflix: arriverà la prossima estate

(LaPresse) Sabato 6 novembre, in occasione dello ‘Stranger Things Day’, sono stati aperti a New York e Los Angeles due store temporanei dedicati alla celebre serie tv di fantascienza, uno dei più grandi successi targati Netflix. I fan hanno avuto l’opportunità di immergersi in repliche dei set e acquistare prodotti a tema. I negozi presentavano molti aspetti della serie, tra cui il soggiorno di Joyce, lo Starcourt Mall, un laboratorio russo e il Palace Arcade. Mentre sfogliavano il merchandising dello show, i fan hanno potuto giocare agli arcade games, ascoltare i personaggi parlare attraverso telefoni e walkie-talkie e trovarsi faccia a faccia con un “demodog”.

Il 6 novembre (del 1983) è la data in cui, nella serie, scompare il 12enne Will Byers, dando inizio a tutta la storia. E proprio il 6 novembre Netflix ha annunciato la quarta stagione di ‘Stranger Things’, che arriverà in streaming nell’estate del 2022. Sarà composta da nove episodi, uno in più delle precedenti stagioni.

