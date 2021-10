La star hollywoodiana non è nuova a gesti di grande cortesia e umiltà

(LaPresse) Cinque delle sei star di ‘Friends’ – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer – hanno reso omaggio al compianto attore James Michael Tyler, scomparso a 59 anni a causa di un tumore, che nella celebre sitcom interpretava il ruolo di Gunther, il barista del Central Perk innamorato (non corrisposto) di Rachel.

“‘Friends’ non sarebbe stato la stessa cosa senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo show e a tutte le nostre vite. Ci mancherai tanto”, ha scritto sul proprio profilo Instagram Jennifer Aniston, che nella serie interpretava proprio il ruolo di Rachel Green. Aniston ha anche postato una breve clip di ‘Friends’ in cui Gunther dichiarava il suo amore per Rachel alla fine della decima e ultima stagione.

“La grandezza della gratitudine che hai portato sul set e che hai mostrato ogni giorno è la grandezza della gratitudine che ho per averti conosciuto. Riposa in pace James”, il commovente post di Courteney Cox, Monica Geller nella sitcom. “James Michael Tyler, ci mancherai. Grazie per esserci stato per tutti noi”, ha scritto invece Lisa Kudrow, Phoebe Buffay in ‘Friends’.”Ci siamo fatti un sacco di risate, amico. Ci mancherai. RIP amico mio”, il pensiero di Matt LeBlanc, Joey nella serie.

‘James, grazie per aver interpretato un ruolo così meraviglioso e indimenticabile in ‘Friends’ e per essere un gentiluomo dal cuore così grande fuori dallo schermo. Ci mancherai, amico’, le parole di David Schwimmer, che nella sitcom interpretava il ruolo di Ross Geller.

