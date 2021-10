Casa di Carta

"La casa di carta: Parte 5 - Volume 2" debutterà il prossimo 3 dicembre su Netflix

“La fine sta arrivando”. Così Netflix ricorda a tutti gli utenti e i fan in giro per il mondo che la seconda parte de “La Casa di Carta 5”, ultima stagione della seguitissima serie spagnola, arriverà sulla piattaforma il prossimo 3 dicembre. Non solo: Netflix ha anche rilasciato un teaser con immagini inedite e anticipazioni che preannunciano risvolti inaspettati.

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina”. Queste le parole che pronuncia il Professore (Álvaro Morte) in apertura del breve teaser, che dura meno di un minuto e sta creando già altissima tensione tra i fan della serie spagnola.

“La Casa di Carta”: cresce l’attesa per le ultime puntate

L’ultima stagione de “La Casa di Carta” su Netflix è stata divisa in due volumi, composti da cinque episodi ciascuno. Il primo è stato messo online e reso disponibile dal 3 settembre e il secondo, invece, uscirà il 3 dicembre 2021.

I cinque episodi mancanti, dunque, dovranno mettere la parola fine sulla storia e segneranno il termine della rapina. In merito alla trama e al gran finale, ovviamente, rimane tutto da scoprire. Al momento sappiamo che Tokyo è morta e il nemico è ferito ma rimane all’interno della Banca di Spagna, più minaccioso e pericoloso.

