Massimiliano Buzzanca

Il figlio del popolare attore rivela in esclusiva a LaPresse la situazione del padre

Massimiliano Buzzanca è attore e conduttore televisivo. Laureato in Legge alla Sapienza di Roma, ha esercitato la professione di avvocato fino al 2001: da quel momento in poi si è dedicato solo al mondo dello spettacolo. Teatro, cinema e televisione sono i suoi territori del cuore. Per LaPresse lo ha intervistato Barbara Fabbroni.

Massimiliano, è reduce da un premio importante?

“Ho ricevuto il Premio Eccellenze Italiane, è stata una grande emozione. Non trovo le parole per ringraziare il Presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato, che mi ha consegnato il riconoscimento al Teatro Ghione in Roma”.

Salire sul palco anche solo per ricevere un premio è una grande emozione?

“Il palco per me è un territorio stimolante. Quando sono salito per ricevere il Premio non ho resistito: ho iniziato ad alleggerire il momento. Ho avuto la percezione ci fosse bisogno di uno spazio di leggerezza. Prima di me avevano ricevuto il Premio persone che erano state in prima linea durante la pandemia. Io ho solo portato il mio lavoro, la mia freschezza. Il teatro e il cinema sono importanti soprattutto in un momento così. Questo il messaggio che volevo lasciare: è importante darsi il permesso di sorridere in un momento faticoso come quello che viviamo. Il sorriso è terapeutico, aiuta a superare momenti difficili. In più, considera, la nostra “astinenza” dalle tavole del palcoscenico in questa lunga pausa non voluta…”.

Massimiliano Buzzanca: “Da gennaio si torna in scena”

C’è bisogno di normalità?

“Certo. Di tornare anche a teatro, al cinema, di vedere il mondo che riprende a vivere un quotidiano accarezzante e rassicurante. La nostra vita in questo ultimo periodo è stata davanti a un cellulare, un computer. Si è perso l’incontro con l’altro, lo scambio vivo della presenza. Adesso andiamo verso l’inverno, anche questa stagione ha il suo fascino e i suoi luoghi di incontro”.

Tornerà a teatro?

“Ho due spettacoli che dovrebbero partire a gennaio. Avevo così tanta voglia di tornare a fare teatro, sempre per quella “astinenza” di cui parlavo prima, che ho deciso di fare due spettacoli. Sono riuscito a incastrare le date dell’uno e dell’altro senza che si sovrapponessero”.

Dove la potremo vedere?

“Debutto sia in “Venere in pelliccia” con Patrizia Bellucci sia in “Sotto lo stesso tetto” per la regia di Massimo Milazzo. Al momento hanno avuto un buon riscontro. Abbiamo molte date fissate nell’entroterra laziale. Siamo fiduciosi, saremo in scena fino a fine marzo. C’è tanto bisogno di tornare a vivere e divertirsi”.

Massimiliano Buzzanca: “Mio padre non poteva voler sposarsi lo scorso agosto”

Le va di parlare di suo papà Lando Buzzanca?

“Papà fisicamente sta meglio, ne avrà ancora un po’. I medici hanno bisogno di altro tempo prima di dimetterlo, vogliono aspettare che sia più autosufficiente prima di rimandarlo a casa. Ha ancora bisogno di molta fisioterapia, non riesce a camminare molto bene. Si parla ancora di un paio di mesi. Oltre a quelli fisici ci sono tanti altri problemi che dobbiamo affrontare, dobbiamo capire bene cosa e come fare”.

L’hanno chiamata “Le Iene”. A che proposito?

“Mi hanno chiamato perché vogliono fare un pezzo sugli amministratori di sostegno. Perché hanno avuto delle segnalazioni riguardo ad alcuni che non si sono comportati bene mettendo sotto scacco il tutelato. C’è stata addirittura un’interrogazione parlamentare. Dato che papà è sotto amministrazione di sostegno mi vogliono chiedere come ci troviamo. Se ci sono novità”.

E cosa ha detto?

“Quella che è la nostra esperienza. Fortunatamente siamo capitati con un avvocato che è un amministratore di sostegno molto bravo e preparato. Fa solo ed esclusivamente gli interessi di papà. Qualsiasi cosa faccia lo fa solo dopo aver consultato il tribunale, il giudice tutelare. Una volta avuta l’approvazione procede. Inoltre, sta molto attento a tutto quello che gira intorno a papà”.

Cosa intende?

“C’è stata ad agosto quella situazione paradossale di una sua firma apparsa in un atto prodromico alle pubblicazioni per un ipotetico matrimonio. Mio padre purtroppo non ha le capacità fisiche né mentali per apporre la sua firma a nessun documento che abbia un valore legale. Così quando l’amministratore di sostegno si è accorto di questa situazione ha chiesto al giudice tutelare di valutare la situazione. È nato tutto dal giudice tutelare. Noi figli ne siamo rimasti fuori. Così valutando le CTU, gli ultimi esami clinici, il giudice ha compreso che papà versa in una situazione importante di deficit cognitivo. Anche se riesce ancora fisicamente ad avere una buona presenza”.

Massimiliano Buzzanca: “Mio padre Lando soffre di demenza senile”

Quanto è doloroso per lei?

“La situazione cognitiva di mio padre mi pesa. Per me è un grande dolore. È una brutta situazione, intensa, mette in gioco tantissime emozioni. Purtroppo è affetto da demenza senile, la malattia tipica degli anziani. A questa si aggiunge un’afasia molto pronunciata, accompagnata da un’incapacità sia di parlare sia di spiegare, oltre che di capire. Spesso non riconosce, non si rende conto, a volte mi guarda e mi dice: ‘Tu sei mio figlio?‘. Spesso scaccio il pensiero di papà perché ho paura di andare in depressione. Solo sei anni fa le cose erano molto diverse. Lui era bello, fluido, rispondeva, sapeva le cose a memoria. Poi a un certo punto ha iniziato ad avere sempre più degli inciampi cognitivi. Non ha avuto più la capacità di comprendere sia le cose, sia chi ha vicino”.

Una sorta di autismo relazionale?

“Diciamo che a un certo punto non capisci se le persone che hai vicino ti vogliono bene oppure sono mosse dai loro interessi. Così basta che quella persona ti faccia due moine, ti faccia sentire importante… E tu ci credi perché non sai più riconoscere la differenza tra bene e male. Purtroppo, papà è da 4-5 anni che non riesce più a comprendere chi veramente ha intorno a lui. Non sa distinguere se le persone che sono vicino a lui provano vero affetto o sono mosse da altri motivi”.

Una situazione disarmante?

“La cosa è disarmante perché rischi di trovare la persona sbagliata che se ne approfitta. Questo è il motivo che ha spinto me e mio fratello a chiedere tre anni fa al giudice tutelare di valutare la possibilità di mettere un amministratore di sostegno. Quando ho visto che papà dimenticava di pagare le bollette, faceva dei prelievi in banca e non si ricordava che cosa avesse fatto con i soldi… E altre situazioni che destavano preoccupazione. Ho cercato di comprendere che cosa stava accadendo. Abbiamo scoperto la sua malattia. Il giudice tutelare si occupa di valutare lo stato di salute delle persone. Se avesse trovato papà lucido e consapevole, capace di intendere e di volere, non avrebbe mai messo l’amministratore di sostegno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata