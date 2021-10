Grande Fratello Vip 6

Nell’ottava puntata del reality show, lacrime di gioia per Giucas Casella, flirt archiviato tra Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi sono i nominati dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 6. Il televoto è in positivo: lunedì 11 ottobre il più votato sarà salvo, immune e con diritto di veto sui nuovi concorrenti da mandare in nomination.

Grande Fratello Vip 6, eliminato definitivamente Samy Youssef

La diretta del GFVip, venerdì 9 ottobre, ha vissuto momenti di grande tenerezza e di forte tensione. Alex Belli ha ricevuto una lettera dolcissima della cognata e la visita a sorpresa del fratello Francesco che gli ha ribadito il suo affetto.

Lacrime di gioia vere per Giucas Casella. Dopo la gag con Katia Ricciarelli su un presunto flirt passato, l’illusionista si è commosso per le belle parole del figlio James, noto chirurgo. “Sei bello come il sole, ti amo, vieni a trovarmi” ha detto Casella con voce tremante.

Più teatrale e folkloristica la reazione di Francesca Cipriani davanti al fidanzato (la seconda volta in quattro giorni). La showgirl ha rotto una porta pur di raggiungere il ragazzo, ha saltellato impazzita e impaziente per la casa e alla fine ha urlato con tutto il fiato in corpo suscitando il disappunto di Soleil Sorge e Aldo Montano, stanchi di queste comportamenti eccessivi.

È invece giunta al capolinea la storia tra la pseudo principessa Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che in settimana si è alzato e ha camminato con il girello regalando gli attimi più intensi della sesta edizione del reality show di Canale 5. L’ex nuotatore azzurro le ha detto chiaro e tondo che né dentro la casa né fuori c’è un futuro insieme, ma Lulù si è presa una bella cotta e non lo ascolta imponendogli baci e coccole.

Due episodi della diretta del Grande Fratello Vip 6, invece, hanno creato imbarazzo: in studio ancora un litigio tra le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, mentre nel loft di Cinecittà Amedeo Goria ha preso malissimo la presunta gravidanza della fidanzata Vera Miales. Verso la fine della puntata, il conduttore Alfonso Signorini, lo ha messo al corrente della dolce attesa e il giornalista è rimasto a dir poco perplesso. “Quella è una pancia di due, tre mesi… io non la vedo da 45 giorni… mah… Alfonso poi me l’ha sparata così…” ha confidato Goria ai coinquilini festosi.

E nella notte ha rivelato ad Ainett Stephens e Jo Squillo: “Sono fertile, ma diventar padre a 68 anni non me la sento, mi sentirei più un nonno. Dovevo fare la vasectomia. Ho sentito Vera il 10 settembre e non mi ha detto niente, domani chiederò un confronto telefonico”. Inoltre il concorrente del GFVip si è detto “preoccupato” per la reazione della figlia Guenda che “già non vedeva di buon occhio Vera”.

Come detto, l’ottava puntata del reality ha visto l’eliminazione di Samy Youssef mentre è salvo con il 63% delle preferenze Nicola Pisu. Nel valzer delle nuove nomination sono finite al televoto Miriana, Raffaella e Gianmaria, mentre Jo Squillo si è infuriata per il voto (senza conseguenze) di Sophie Codegoni: “Sei la classica donna con il bel faccino che poi dice cose pesanti e tira bordate”.

