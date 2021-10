Riverdale

L’annuncio a poche ore dall’ultimo episodio della quinta stagione

Kiernan Shipka entra nel cast di “Riverdale” in vista della sesta stagione della serie, che debutterà a novembre. Poche ore dopo il finale della quinta stagione, andata in onda in due parti, è arrivato l’annuncio da parte della star di “Le terrificanti avventure di Sabrina”. “Da Greendale a Riverdale”, ha scritto ironicamente l’attrice su Instagram, precisando: “Ci vediamo nella sesta stagione”.

La quinta stagione di “Riverdale” si è appena conclusa negli Usa, mentre in Italia è stata trasmessa soltanto la prima parte su Premium Stories. Al momento la seconda parte non è ancora stata messa in onda e non si sa quando Archie, Betty, Veronica e Jughead torneranno sugli schermi italiani.

Kiernan Shipka sarà Sabrina Spellman



Secondo quanto riportato da “Deadline”, i quattro protagonisti sarebbero destinati ad affrontare una minaccia soprannaturale e per questo motivo arriverebbe a Riverdale un’esperta di stregoneria. Kiernan Shipka, infatti, interpreterà proprio Sabrina Spellman, in un crossover tra le due serie, entrambe create da Roberto Aguirre-Sacasa.

L’entrata nel cast di Kiernan Shipka dovrebbe coincidere con l’uscita di scena di uno storico personaggio di “Riverdale”, che non sarà rivelato, per ora, per evitare spoiler anche se dalle prime immagini si intuisce già qualcosa. Appena terminata la messa in onda della quinta stagione, infatti, è stato rilasciato il primo trailer della sesta, che debutterà negli Usa su “The CW!” il 16 novembre.

