Grande Fratello Vip 6

In vista della puntata di questa sera, novità e confronti inattesi smuovono le giornate dei concorrenti

Aria di festa nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Il giovedì sera appuntamento con il classico aperitivo per gli inquilini della Casa, che si sono dedicati a numerosi brindisi e si sono poi scatenati a ritmo di musica.

Giucas è il protagonista di una Macarena sfrenata assieme ad Amedeo e alle donne della Casa. Nicola, invece, ha ballato sul tavolo con tanto di bicchiere in mano. Si festeggia, dunque, in attesa della puntata di questa sera, in onda come sempre su Canale 5 alle 21,30, condotta da Alfonso Signorini.

Nel frattempo Jessica chiarisce a Nicola del particolare affetto che sembrava sul nascere tra lei e Samy. “All’inizio io l’avevo preso come un gioco, poi l’ho percepito come un ripiego perché non poteva avere Raffaella. L’ho vista un po’ come una strategia perché ha capito che la coppietta funziona. Ho lasciato perdere. Poi lunedì o martedì eravamo in veranda e a un certo punto, davanti a me, ha iniziato a fare battute su Raffaella. Già avevco preso le distanze ma dopo questa ci sono rimasta male, per fortuna non ci siamo mai baciati”, ha raccontato la ragazza durante la festa.

Grande Fratello Vip 6: Nicola descrive la sua donna ideale

Lo stesso Nicola, poi, si è confidato con le coinquiline, descrivendo la sua “donna ideale”. Dopo una risata, il ragazzo spiega che, nei suoi canoni, non è necessario che la ragazza sia bionda o mora e sottolinea di non avere un preciso ideale di donna ben preciso, ma deve piacerle nel complesso.

Soleil, a questo punto, fa un annuncio: “Ragazze, se c’è qualcuna uguale a me, venite, venite, abbiamo un casting aperto per la donna di bello figo Nic”. Amedeo prova a mettere in imbarazzo Nicola, chiedendo di elencare le caratteristiche di Soleil che apprezza. “Un insieme di cose” spiega Nicola, che sembra essere molto attratto da Soleil anche se l’influencer, attraverso l’annuncio fatto per cercare una ragazza che possa piacergli, cerca di sviare il discorso.

Nuovo, e forse ultimo, chiarimento tra Manuel e Lulù. Il ragazzo, infatti, sente il bisogno di mettere in chiaro le cose per non lasciare spazio a fraintendimenti e per permettere al loro rapporto di crescere in modo graduale. “La mia paura è che la mia vita va avanti come un treno ma che magari tu ti perdi in quelle che per me sono cose che non hanno un senso” confessa il ragazzo, in merito anche alla possibilità di un rapporti all’esterno della casa. Alla fine i due sembrano essere d’accordo sul fatto che la loro relazione nella Casa più spiata d’Italia debba essere portata avanti con calma e leggerezza.

Grande Fratello Vip 6: per Ainett uscirà Amedeo

In vista della puntata di questa sera, arriva anche una previsione da Ainett. Tra Amedeo, Nicola e Samy, il concorrente più a rischio è Amedeo, secondo la donna. “Di Nicola sappiamo già la sua storia e Samy… litiga con qualcuno. Amedeo è più neutro”: è questo che la showgirl dice a Katia, cercando di farle capire che è l’ipotesi più condivisa da alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Non rimane che attendere, a questo punto, il verdetto del televoto.

