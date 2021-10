Grande Fratello Vip 6

In attesa della puntata di venerdì, nella Casa le giornate trascorrono tra risate, discussioni e chiarimenti

Lucrezia protagonista nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In attesa della puntata di venerdì, che svelerà il prossimo eliminato tra Amedeo, Nicola e Samy, nella Casa le giornate trascorrono tra risate, discussioni e chiarimenti.

Su tutti quello tra Manuel e Lulù. La ragazza ha vissuto momenti di sconforto e fragilità, con la sorella Clarissa molto in pensiero per lei. La preoccupazione è che Manuel stia illudendo inutilmente Lulù, che sta iniziando a provare dei sentimenti molto forti nei confronti del ragazzo.

Secondo Clarissa, Manuel dovrebbe essere più chiaro con Lucrezia. “Probabilmente viaggiano a due velocità differenti e hanno un modo diverso di viverla. Da fuori si vede che Manuel è frenato” interviene Manila, che è preoccupata che Lucrezia si sia illusa.

Grande Fratello Vip 6: cosa succede tra Lucrezia e Manuel

“Noi vediamo arretrare Manuel rispetto ai primi giorni e tu stai sempre più male. Vogliamo capire come poterti aiutare” dice l’ex Miss Italia direttamente a Lucrezia, che a sua volta spiega, in lacrime, di sentirsi rifiutata da lui. “Lui ha delle problematiche da affrontare che noi non possiamo nemmeno immaginare” afferma Jo, cercando di consolare Lucrezia e invitandola a non fraintendere la lontananza di Manuel. “Voglio ricevere anche io comprensione, voglio anche io essere capita”, spiega infine la principessa.

A questo punto, un nuovo confronto con Manuel è inevitabile. Lucrezia cerca di spiegare con dolcezza al ragazzo dei suoi bisogni e delle sue esigenze e confessa di avere molta paura di perderlo. Il ragazzo, dal canto suo, spiega di avere altre priorità e che non deve preoccuparsi di parlargli di ciò che le passa per la testa.

“Io vorrei passare la notte insieme a te perché è un momento in cui possiamo stare insieme” spiega Lulù, specificando che se durante il giorno cerca di lasciargli i suoi spazi, almeno di notte vorrebbe ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme.

Il ragazzo spiega nuovamente a Lulù che ha una serie di esigenze, soprattutto in fatto di riposo, che a volte non gli permettono di darle le attenzioni di cui lei ha bisogno e si dice dispiaciuto di questa cosa: “A volte sento che se mi sbilancio di più poi fingerei” confessa Manuel. Nonostante i punti di vista e le esigenze diverse, i due sembrano voler continuare a dare una possibilità alla loro storia e la loro conversazione si conclude con un tenero bacio.

Sempre in tema di sentimenti e di amore, nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo racconta a Giucas, Gianmaria e Samy come ha conosciuto Olga, sua moglie. “L’ho conosciuta la prima volta in discoteca a Mosca. Io ero molto amico di una ragazza di scherma russa, organizzammo una festa di fine mondiale e questa amica mi disse se poteva invitare un’amica. Ed era lei. Restammo tutta la sera a chiacchierare con Google traduttore, uscimmo dalla discoteca e ci salutammo”, ha ricordato divertito ed emozionato Aldo.

