Aurora Leone

L’attrice comica ha pubblicato un post insieme al conduttore di “Da Grande” svelando un vecchio retroscena

dei “The Jackal” ha realizzato il suo sogno: incontrare desiderio nascosto attraverso l’account Instagram dove ha pubblicato tre immagini con il conduttore di “Da Grande”. Aurora Leone dei “” ha realizzato il suo sogno: incontrare Alessandro Cattelan . L’attrice comica ha raccontato i dettagli del suoattraverso l’account Instagram dove ha pubblicato tre immagini con il conduttore di “Da Grande”.

Nel primo scatto l’attrice abbraccia Cattelan per una classica foto ricordo con posa divertita, nel secondo invece si legge uno screenshot di un messaggio datato 18 gennaio 2018: “Ciao Ale! Sono Aurora, ho 18 anni e ti adoro. Quando mi dicono cosa vorresti fare da grande rispondo sempre ‘essere Alessandro Cattelan’. Nulla che riguardi operazioni chirurgiche o operazioni invasive, mi riferisco a Alessandro Cattelan come uomo di spettacolo. Adoro il tuo carisma, la tua ironia, il tuo stile e la semplicità con cui gestisci ogni situazione con disarmante semplicità”.

Aurora Leone con il conduttore di “Da Grande”

La testimonianza affettuosa della giovanissima fan al proprio idolo si conclude così: “Vorrei incontrarti e avere il piacere di parlare con te per scoprire le componenti necessarie per diventare Alessandro Cattelan. Sono disposta a raggiungerti ovunque tu possa incontrarmi, ribadisco tutta la mia ammirazione e ti ringrazio anche solo per aver letto questo messaggio. In bocca al lupo per #epcc”.

Ebbene la ragazza ce l’ha fatta! Forte del suo talento, nel giro di appena tre anni ha incontrato il suo mito e nella caption del post tra tenerezza e ironia scrive: “Piccola Aurora, alla fine l’hai incontrato…ed è molto alto”.

