House of the Dragon

L’attesissima serie tv, ispirata dal romanzo di George R.R. Martin “Fire and Blood”, debutterà nel 2022

“Game of Thrones” fa un salto nel passato e lascia spazio a “House of the Dragon”. A sorpresa HBO ha rilasciato il primo teaser trailer di una delle serie televisive più attese al mondo, spin-off di “Game of Thrones” e focalizzato sulle vicende della Casa Targaryen.

Alla base della narrazione c’è sempre l’universo di George R.R. Martin, in particolare l’adattamento del romanzo fantasy “Fire & Blood”. Rispetto alla saga principale, che ha appassionato milioni di persone e lasciato con l’amaro in bocca per il finale, si andrà alla scoperta di personaggi che appartengono alla leggenda di tempi remoti: ben 200 anni prima del crollo del trono.

“House of the Dragon”: trama del prequel di “Game of Thrones”

“Dei, re, fuoco e sangue. I sogni non ci hanno resi re, lo hanno fatto i draghi” è l’incipit dell’assaggio online di HBO che dura appena poco più di un minuto. “House of the Dragon” si svolgerà in una terra diversa da quella conosciuta nel post rivolta di Robert Baratheon. Si vedrà gran parte del regno di Re Viserys e la sua morte innescherà una catena di eventi che condurrà l’antica famiglia nel cuore della Danza dei Draghi, spingendo gli antenati di Daenerys verso il declino.

La trama parte dalla sognatrice Daenys, figlia di Aenar, che predice al proprio casato un cataclisma. Tutti i territori della Valyria saranno distrutti e i Targaryen diventeranno gli unici signori dei draghi sopravvissuti. Aenys I, figlio di Aegon il Conquistatore, si batterà per salvare il trono di spade costruito dal padre dai pretendenti, compresi alcuni membri della sua famiglia. Non sono state fornite informazioni sulla data d’uscita di “House of the Dragon” ma è certo che lo show farà il suo esordio nel corso del 2022.

