Al termine della puntata del lunedì del reality condotto da Alfonso Signorini, Davide è il preferito del pubblico

Lacrime, confessioni e sorprese, fino ai tre nominati: Amedeo, Nicola e Samy. È stata ricca di emozioni la puntata del lunedì del Grande Fratello Vip 6. Il pubblico ha deciso che tra i quattro in nomination il più votato è Davide: è lui il preferito, salvo, immune e il primo a indicare uno dei tre suoi compagni da mandare al televoto in vista della puntata del venerdì.

Davide fa il nome di Samy e, al termine del giro di nomination, a fargli compagnia ci sono altri due uomini, Nicola e Amedeo. Gli immuni, scelti e votati dai propri compagni, sono stati, invece, Carmen, Aldo, Manuel, Ainett, Alex e Raffaella, mentre Sonia Bruganelli ha scelto Katia Ricciarelli e Adriana Volpe ha salvato Soleil.

Grande Fratello Vip: Giucas e Francesca, confessioni e sorprese

Giucas Casella è stato protagonista di un momento diverso dal solito. Lui che è solito intrattenere gli altri, ridere e scherzare, viene portato in Mistery per rivivere il suo percorso lavorativo e personale, fino alla riflessione fatta negli ultimi giorni nella Casa: “L’amore è amore, l’amore è libertà e non deve avere ostacoli o impedimenti. Qualche volta ho fatto sesso con un uomo, per me è normalissimo, non c’è differenza”. Giucas riconferma ogni parola detta nel video e aggiunge: “Per fortuna adesso tutto è cambiato”, concludendo: “Non bisogna reprimere nulla, bisogna fare quello che uno si sente di fare”.

In tema di sentimenti, poi, sorpresa ad alta emotività anche per Francesca Cipriani, che rivede finalmente il suo fidanzato Alessandro. L’incontro, ovviamente, avviene a distanza e la showgirl è anche “freezata”, ma il suo volto lascia trasparire tutte le sue emozioni e il suo amore ascoltando le belle e sincere parole del ragazzo che le giura amore eterno. Più volte Alfonso Signorini ha dovuto richiamare Francesca, che avrebbe voluto abbracciare e toccare il compagno, ma il Grande Fratello Vip è severo e le regole vanno rispettate, altrimenti si rischia la squalifica.

Grande Fratello Vip: Ainett e la storia della sua famiglia

Molto toccante anche il momento che ha visto protagonista Ainett, donna che appare molto concentrata sul gioco e pronta a farsi valere e rispettare, sempre. Richiamata da Alfonso Signorini nella Mystery, Ainett rivive tanti momenti del passato, degli inizi della sua carriera ma anche ricordi tristi legati alla madre e alla sorella più grande.

“Da un giorno all’altro non abbiamo saputo più nulla di loro, molto probabilmente sono state uccise e bruciate“, racconta Ainett. “Nel 2004 sono venute a mancare entrambe. Io ero già in Italia. Erano andate a comprare dei prodotti per capelli per poi rivenderli ai Caraibi. Le abbiamo sentite il 17 dicembre, poi non le abbiamo più riviste”, dice ancora la modella.

“Mi sono dovuta rimboccare le maniche, non c’era tempo per piangere, avevo una situazione disperata. Abbiamo dovuto vendere la casa in Venezuela, i miei fratelli sono rimasti in strada e ho cercato una soluzione. E poi ho portato i miei fratelli in Italia”, conclude Ainett che può, poi, raggiungere la sorella che la sta aspettando in giardino e che le parla dolcemente in un momento molto commovente.

Emozioni e confessioni, infine, vedono protagonista anche Manuel che racconta alcune delle difficoltà che sta affrontando nella casa: “Sapevo a cosa andavo incontro, ma in questi ultimi anni ho accantonato delle cose che non vivevo più perché avevo altre priorità, mentre qui mi sto ritrovando a viverle e sto imparando come affrontarle”.

Manuel poi aggiunge: “A volte rischia di sembrare che una cosa non mi interessi, solo che tante cose non le vedo neanche più, ho una scala di priorità che è un po’ diversa”. Nelle sue priorità, confessa il ragazzo, ci sono la salute e l’amore. Così, proprio in tema di amore, Manuel ritrova la sua ex fidanzata Federica, che ha deciso di mandargli una lettera per spronarlo nella casa del Grande Fratello Vip: “Caro Manuel, o come ti ho sempre chiamato, Mateo, è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate, il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dov’è finito?”. Manuel si mostra piacevolmente sorpreso: “Questo dimostra che chi ha avuto la possibilità di vivermi fuori comprende veramente quello che vede. Stare qui mi servirà”.

Su Lulù, sul forte legame con la ragazza e sui momenti di crisi di lei, infine, Manuel spiega: “Per me l’importante è che si capisca che a volte ho bisogno di tempo per me, ma che non ce l’ho con nessuno”.

