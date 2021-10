Kardashian

A tredici mesi dalla chiusura di “Keeping up with the Kardashians”, le sorelle più famose d'America sono pronte a un nuovo progetto per Hulu

Il clan Kardashian torna in tv:Kim e le sorelle Khloe e Kourtney hanno raggiunto un accordo con la piattaforma in streaming Hulu per diversi progetti fra cui un docu-reality nuovo e dal taglio completamente diverso da “Keeping up with the Kardashians”, quello che le ha rese celebri in tutto il mondo e al quale hanno detto addio 13 mesi fa.

Una fonte vicina alla famiglia ha fatto sapere a “Us Weekly” che si tratta di un format lontano dal precedente: “All’interno dello show ci sarà tutta la famiglia ma Kim, Khloé, Kourtney e la madre, Kris Jenner, ne saranno il cuore. Sarà più elegante e avrà un focus più politico”.

Le tempistiche sulla messa in onda non sono note, ma le riprese sono già iniziate: Kim, Khloe e Kourtney sono state viste mentre, in abiti sexy, pranzavano al ristorante Lucky’s a Malibu, in California, sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Kim, 40 anni, indossava un lungo cappotto di pelle nera, guanti e stivali con tacco a punta, un curioso maglioncino a collo così alto da fungere da mascherina e occhiali da sole a specchio argentati. Look sui toni del marrone per Khloe, 37 anni, e canotta gialla, jeans e sandali neri per Kourtney, 42 anni.

