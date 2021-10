A novembre il nuovo disco dell'ex leader dei Police

Compie oggi 70 anni Sting, poliedrica e longeva icona del rock, da oltre 40 anni sulla cresta dell’onda, prima come leader dei Police e poi come solista. Nato il 2 ottobre 1951 a Wallsend, il musicista inglese ha consolidato negli anni il suo status di artista, inanellando successi discografici e affiancando a questi l’impegno da favore dei diritti umani. Il prossimo 13 novembre uscirà il suo nuovo disco “The Bridge”, cui seguirà un intenso tour promozionale che lo porterà anche in Italia: a Torino il prossimo 22 aprile, a Parma il 19 luglio.

