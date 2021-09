Grande Fratello Vip

Il preferito del pubblico tra Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola è stata l’ex stella di “Non è la Rai”

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip 6 del lunedì. Il preferito del pubblico tra Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola è stata l’ex stella di “Non è la Rai” che ha dovuto scegliere chi, tra i tre coinquilini in nomination, mandare nuovamente al televoto in vista della prossima puntata.

La scelta è caduta su Gianmaria, che però aveva chiesto di essere nominato e ha più volte espresso il desiderio di uscire per raggiungere la propria fidanzata Greta, cosa che non è piaciuta molto ad Alfonso Signorini. Dopo un giro di preferiti e un altro di nomination, il verdetto è apparso chiaro: al televoto assieme a Gianmaria finiscono di nuovo Andrea e Nicola.

Tra uno scontro tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e un nuovo confronto tra Gianmaria, Soleil e la fidanzata di Antinolfi, Greta, si passa poi a novità e soprese per gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip.

Signorini apre una nuova parte della Casa: la Love Boat e invita subito una coppia speciale, quella formata da Katia Ricciarelli e Alex Belli. Tra i due si è creata una bella amicizia e adesso trascorreranno una serata romantica nella barca dell’amore tra champagne e vasca idromassaggio.

Grande Fratello Vip 6: Sophie e l’emozionante incontro con la mamma

Sophie racconta alcuni momenti dolorosi della sua vita legati all’ex compagno della madre, di come abbia perso la fiducia nell’amore e del forte legame che ha con la donna: “È la mia migliore amica, la mia spalla, tutto”.

Alfonso Signorini le dice che il Grande Fratello Vip ha deciso di farle una sorpresa: “Voglio farti un regalo, te lo meriti tanto” e invita la ragazza a varcare la Porta Rossa. Mentre è bloccata da un Freeze, Sophie incontra la mamma che le dice: “Apri il tuo cuore perché gli uomini che hai visto non sono solo quelli che hai visto accanto alla tua mamma”, aggiungendo poi “Io ci credo nell’amore” e invita la ragazza a fare lo stesso.

Sempre in tema di amore, tocca poi a Francesca Cipriani che già in settimana ha avuto una sorpresa da parte del fidanzato Alessandro. Una volta condotta nella Mystery, Alfonso le dice: “Tu ci emozioni tantissimo soprattutto quando parli d’amore”, mostrandole alcune foto che la ritraggono assieme ad Alessandro.

“Ho avuto una vita travagliata dal punto di vista sentimentale” dice la showgirl. Ad oggi, però, racconta di essere felice e di aver incontrato la sua anima gemella: “Qui, isolata da tutto e tutti, nasce la paura di perderlo, ma so che non lo perdo e che mi ama d morire” dice Francesca. Poi le immagini del fidanzato e ancora una volta Francesca reagisce come solo lei sa fare: “Non riesco a trattenere le emozioni, sono così”.

Tommaso e Valentina, nuovo confronto-scontro

Una puntata all’insegna dell’amore, dunque: anche di quello che non c’è più. Tommaso Eletti è stato il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e nella scorsa puntata ha avuto un acceso confronto con la sua ex fidanzata Valentina.

Adesso la donna torna nella casa, ma per confrontarsi con alcuni inquilini che hanno commentato duramente il suo comportamento. Sophie è una delle concorrenti più infastidite da Valentina: “Mi dispiace quando sento che le donne strumentalizzano discorsi molto delicati per far sì che le persone vadano dalla loro parte”.

Insieme a lei anche Soleil e Alex non hanno apprezzato l’intervento della ragazza. Secondo l’attore Valentina avrebbe dovuto tutelare Tommaso: “L’ho conosciuto e ha un’anima buona”. “Constato una grandissima solidarietà femminile” dice Valentina. “Deponi l’ascia di guerra” le chiede Alex che conferma la sua idea: Tommaso è una persona che ha bisogno di aiuto e di supporto, motivo per cui crede non vada attaccato, soprattutto pubblicamente.

Valentina spiega che tra loro sono accadute delle cose molto gravi che preferisce non raccontare in diretta. Parlando del loro tentativo di difendere Tommaso a spada tratta, Valentina dice: “Con questo atteggiamento si autorizzano gli uomini a trattare male le donne”. A sorpresa, prima di andare via, Valentina incontra nuovamente Tommaso per un ultimo e decisivo confronto che, però, ancora una volta, non porta nulla di buono.

