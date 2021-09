Grande Fratello Vip 6

Questa sera su Canale 5 una nuova puntata condotta da Alfonso Signorini

Nuovi confronti, sorprese e colpi di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 6. In attesa della puntata del lunedì sera, in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini, tra i coinquilini si stanno creando nuovi legami e altri si stanno rompendo.

È cambiato, ad esempio, il rapporto di Sophie con le sorelle Selassiè e per questo c’è stato un chiarimento: “Ci sono rimasta male perché hai preferito passare il tuo tempo con Soleil invece che con me” ha detto Clarissa.

Sophie ci ha tenuto a specificare che l’allontanamento tra lei e le principesse non è stato per una mancanza di attenzione o di interesse nei loro confronti: “Per rispetto dell’amicizia che stava iniziando con Soleil, da fuori io ci sono rimasta male del vostro comportamento” ha detto ancora Sophie, aggiungendo che si aspettava da Clarissa delle spiegazioni rispetto a quanto è stato mostrato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in particolare riferendosi al video in cui Clarissa parla con Jessica di Soleil e alle bugie sulle loro lauree.

“Non me la sono sentita di venire lì in quel momento, perché non avrei avuto la delicatezza”, ha aggiunto Sophie che crede che le ragazze debbano affrontare in modo più diretto i discorsi. “Per me Soleil è il fantasma della Casa, è inesistente” ha concluso Clarissa: “Il suo personaggio serve a creare dinamiche. A me non interessa avere a che fare con questa persona, né qui dentro né fuori”.

Sempre in tema di chiarimenti, Miriana e Manila hanno discusso su alcune affermazioni fatte in Confessionale. “Se sentivo quello che sentivo l’ho detto, ma per me non era niente di grave”, ha detto Miriana che percepisce l’esistenza di un gruppo molto affiatato ma dal quale si sente esclusa. “Ci sta che qualcuno leghi di più con qualcuno rispetto ad altri, la chimica esiste in amore come in amicizia” ha detto Manila, che ha rassicurato Miriana spiegandole di aver percepito qualcosa di sbagliato. “Per carattere ci sono rimasta male, perché sono una a cui piace stare insieme”, ha aggiunto Miriana, che ha ammesso di aver capito adesso che le sue sensazioni possono essere state sbagliate.

Grande Fratello Vip 6: Manuel e Lucrezia sempre più uniti

Sempre più affiatati, infine, appaiono Manuel e Lucrezia. Il ragazzo ha avuto anche modo di raccontare alla principessa della sua ex fidanzata: “La conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale”, ha spiegato Manuel con molta serenità. Lulù, presa dal racconto gli ha poi domandato: “Ma come l’hai lasciata?”. “L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me”, ha concluso Manuel.

