X Factor 2021

I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika alle prese con nuovi provini

Variegata e ricca di pepe la seconda puntata di “X Factor 2021” con una nuova parte di Audition. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika hanno fatto il loro ingresso in studio sulle note di “Vogue” di Madonna. Ad aprire la puntata Ludovico Tersigni con il suo basso sulle note di “Hysteria” dei Muse.

Tra gli artisti che si sono fatti notare, la giovane Mira con “Lei tra noi”, che con un inedito diretto e dallo stile ben definito si è subito guadagnata quattro “sì”.

E ancora il giovane Federico, in arte Fellow, dal timbro sensuale e profondo, fino al duo Garbino, lei liutaia e lui autodemolitore, che hanno sorpreso tutti con la loro versione acustica di “T’appartengo” di Ambra, colpendo molto Mika e Emma.

Tra gli altri artisti che hanno conquistato quattro “sì” c’è Berkee, rapper che si accompagna con la chitarra elettrica e che ha presentato il suo inedito “Shinigami”, e Lotto, al secolo Federico, anche lui rap potente e chitarra elettrica con “Freak”.

Tra le band che cercano un posto ai live di “X Factor 2021“, invece, hanno sorpreso i Beckenbauer con il loro inedito “La nostra grande guerra” e i Mutonia con l’inedito “Nervous Breakdown”.

Matteo Milazzo, 18 anni, di Catania, ha portato sul palco di “X Factor 2021” il genere neomelodico con il suo brano “Bambola”, dedicandolo ad Emma.

“X Factor 2021”: band e cover originali nella seconda puntata

Non è passato inosservato Matteo D’Innocenzo, in arte 22:22, che ha proposto la sua “musica astratta”, indossando una camicia di forza e portando un suo brano inedito dal titolo “Sick” tra suoni onomatopeici e citazioni futuriste di Marinetti. Michela, infine, ha conquistato quattro “sì”, anzi sette “come i colori dell’arcobaleno”, fa notare Mika, con la sua versione di “Something’s Got A Hold On Me” di Christina Aguilera.

Grande emozione per l’esibizione della giovane Miriam Dartey con “Dancing In The Dark” di Bruce Springsteen, dedicata alla madre, e per Febe, 19 anni, occhiali grandi e capelli rasati, che soffre di attacchi di panico e li sta superando grazie alla musica e al canto, che ha portato “No Time To Die” di Billie Eilish.

La seconda puntata dello show di Sky prodotto da Fremantle ha raggiunto 745.091 spettatori medi con una share del 3,01%, in linea con i dati della scorsa stagione, con un’ottima permanenza al 66% (superiore di 7 punti rispetto alla scorsa edizione e di 9 punti sulla prima puntata di quest’anno). Nei sette giorni, l’esordio stagionale ha ottenuto 2.890.104 spettatori medi, pari a un +8% rispetto al kick off della precedente stagione.

Giovedì 30 settembre andrà in onda l’ultimo capitolo delle Audition di quest’anno, l’ultima possibilità per tutti loro per conquistare un biglietto per i Bootcamp di “X Factor 2021”.

