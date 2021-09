Laura Chiatti e Marco Bocci

L'attrice si è fotografata mentre studia un copione e la didascalia della foto non lascia dubbi: "Pronto a dirigermi, Marco Bocci?"

Laura Chiatti, sul suo profilo Instagram ufficiale, si è fotografata mentre tiene un copione aperto e nella didascalia della foto ha scritto: “Pronto a dirigermi, Marco Bocci?“. L’attrice ha così svelato di essere al lavoro su un nuovo progetto, a capo del quale ci sarebbe l’attore, suo compagno dal 2013.

Laura ha preferito, almeno per ora, non svelare ulteriori dettagli sul nuovo progetto che la coinvolge con il marito. Per i due attori si tratterebbe della prima volta insieme sul set: nonostante siano sposati da ben sette anni, infatti, Laura e Marco non hanno mai lavorato allo stesso progetto.

Laura Chiatti e Marco Bocci fugano le voci di crisi

Una collaborazione professionale decisamente importante, soprattutto dopo la serie di pettegolezzi che volevano la coppia in crisi da alcuni mesi. Durante l’estate, infatti, era circolata la notizia secondo cui Marco Bocci aveva abbandonato la casa nella quale viveva con la sua famiglia a causa delle difficoltà con Laura Chiatti.

La notizia, mai confermata dagli interessati, è stata però smentita dal Laura Chiatti che ha pubblicato alcuni post su Instagram che mostravano i due sereni e affiatati. Intanto Marco Bocci è pronto per debuttare con una nuova fiction su Rai 1, “Fino all’ultimo battito“: l’attore veste i panni di uno stimato chirurgo e recita accanto alle colleghe Violante Placido e Bianca Guaccero.

