La cantante lucana ha ufficializzato la sua partecipazione al dancing show di Rai1 che partirà il prossimo 16 ottobre. La new entry Vito Coppola sarà il suo maestro

Arisa nel cast di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai 1 al via sabato 16 ottobre. La cantante ha confermato le indiscrezioni di queste settimane in un modo davvero originale. Durante un’intervista a “Da noi… a ruota libera”, la conduttrice Francesca Fialdini l’ha stuzzicata: “Se ti chiedessi: che sarà, che sarà…”, l’interprete musicale ha intonato: “You are the dancing queen…”. Un bel modo per dire che si metterà alla prova come ballerina nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle”.

Milly Carlucci le ha dato il benvenuto con un videomessaggio in cui ha salutato Fialdini e ha rivelato: “Non sai quanto tempo ho corteggiato Arisa per convincerla e la notizia è che finalmente mi ha detto di sì. È con noi e partiremo il 16 ottobre”. A sorpresa, Milly ha rivelato anche chi sarà il maestro che ballerà con l’artista: “Si tratta di un talento incredibile, è stato undici volte campione d’Italia, stiamo parlando di un immenso maestro di ballo. Come avrebbe detto la Carrà: Vito Coppola è qui per te!!!”.

Arisa, Vito Coppola il suo maestro di danza

Il giovane insegnante, 28 anni, è entrato nello studio di “Da noi… a ruota libera” e si è presentato per la prima volta all’allieva visibilmente emozionata. “Lo sai che hanno detto che ti ci vorrà la gru per sollevarmi? Mi aspettavo uno un po’ più grosso… Però profumi tantissimo… Mamma mia mi sono imbarcata in una cosa pazzesca, mai lo avrei pensato nella vita, mi sento incompleta… Ci sono dei trucchetti per imparare le coreografie, vero?”, ha detto Arisa. E Vito Coppola l’ha rassicurata: “Te li insegno tutti, fai fare a me, ci penso io”. Poi i due hanno lasciato lo studio a braccetto: insomma, il ghiaccio è rotto.

