Ultimi ingressi, prime nomination e tante emozioni nella seconda puntata serale del GF Vip 6. Gli otto concorrenti che ancora mancavano hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, nella puntata del venerdì sera. Subito con le idee chiare l’ex tronista Sophie Codegoni, che nella clip di presentazione ha affermato: “So che in casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato ma è lui che deve essere fedele. Vedremo”. Assieme a lei è entrato anche Giucas Casella, che ha raggiunto di corsa la porta rossa scandendo a gran voce il suo grido di battaglia: “Mossa di potere: change!”.

Carica di energia con Jo Squillo al GF Vip 6

“Attenti ragazzi del GF, perché io vi squadro dalla testa ai piedi. Sarò una bomba esplosiva di energia”, ha invece promesso Jo Squillo, arrivata con la bandiera arcobaleno simbolo della comunità LGBTQ+ e che ha condiviso con il pubblico una riflessione importante sui diritti delle donne e delle minoranze.

L’accoglienza per lei è stata subito calorosissima. Tutte le donne nella casa del Grande Fratello Vip hanno intonato “Siamo Donne“, la hit del 1991 portata al successo insieme a Sabrina Salerno. Assieme a Jo Squillo è arrivata anche Miriana Trevisan: “Io sono una che ama rompere gli schemi, sono sicura che vi sorprenderò. Non abbiate paura di me, sono innocua”, ha detto l’ex ragazza di “Non è la Rai”.

E ancora Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani) accolto da Manila Nazzaro che lo conosce da quando era un bambino e che lo ha abbracciato calorosamente, e Andrea Casalino, modello, attore ed ex tronista. Sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip anche Davide Silvestri, che ha ricordato la sua esperienza nella soap “Vivere” da giovanissimo, e Samy Youssef, modello egiziano 25enne che ha parlato commosso del suo passato.

Sorpresa e tanta emozione per Manuel Bortuzzo

Nuovi ingressi, dunque, ma non solo. C’è stato spazio anche per le emozioni nella seconda puntata serale del GF Vip 6. Manuel Bortuzzo, che dopo l’ingresso nella casa ha subito condiviso con i coinquilini la sua storia e il suo drammatico incidente, è stato chiamato nella Mystery Room, dove ad attenderlo c’era una bellissima sorpresa.

A Manuel è stata mostrata una fotografia che lo ritrae prima dell’incidente: “La persona vera che sento adesso di essere, lì ancora non la conoscevo. Può sembrare assurdo ma sento di aver capito molte più cose della vita, che prima mi passavano vicine senza accorgermene”, ha commentato il nuotatore.

È arrivato poi un biglietto di papà Franco, che ha scritto: “Ciao, forse io non ti mancherò così tanto ma devi sapere che tuo padre è orgoglioso di te. Tu sei un esempio per tutti ed io ogni giorno continuo ad imparare qualcosa di nuovo da te. Grazie e ricorda che noi non molliamo mai!”.

La sorpresa vera e propria per Manuel, però, è arrivata quando è rientrato in casa. In un momento di “Freeze” il padre ha fatto il suo ingresso nella casa. In un momento molto emozionante e commovente per tutti i concorrenti, papà Franco ha dedicato delle bellissime parole al figlio: “Sei un esempio per tutti, la tua missione la stai portando a termine”.

Francesca Cipriani e Tommaso Eletti in nomination

Dalle emozioni ai primi momenti di tensione. Con l’ingresso di tutti i concorrenti nella casa sono partite anche le prime nomination del GF Vip 6 che hanno incluso, per questa volta, soltanto i vip entrati nel corso della prima puntata. Cinque concorrenti, i preferiti votati dai compagni nei giorni scorsi, sono immuni: si tratta di Alex, Katia, Manuel, Aldo e Manila.

La novità di quest’anno, poi, è che anche le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno la possibilità di scegliere i propri concorrenti preferiti, a loro volta immuni. Volpe e Bruganelli hanno scelto, rispettivamente, le sorelle Selassié e Soleil Sorge. Al termine del giro di confessionale, dunque, i nominati sono stati Francesca Cipriani e Tommaso Eletti.

La prima è stata scelta soprattutto per le sue urla e le sue sonore risate. Tommaso, invece, è stato nominato da ben sei donne: Ainett, Manila, Francesca, Soleil, Carmen e Raffaella. I concorrenti, però, non sanno che il televoto di questa settimana non porterà a un’eliminazione ma a un nuovo televoto con il concorrente più votato della prossima puntata.

