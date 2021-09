Grande Fratello Vip

Prime scoperte e qualche incomprensione per i 14 abitanti della casa

A due giorni dal loro ingresso nella casa del GF Vip 6, i 14 concorrenti hanno avuto a che fare con i loro primi “Freeze”, i momenti in cui, all’improvviso, tutti devono fermarsi. Un primo stop è arrivato mentre i concorrenti si trovavano tra la cucina e il resto della casa, un secondo mentre erano tutti seduti a tavola per il pranzo. Ci ha pensato Katia Ricciarelli a ricordare le regole: “Fermi tutti!”, ha detto, mentre era seduta a capotavola. Un modo per i concorrenti per “esercitarsi” e prendere confidenza con questa regola del gioco.

Una giornata intensa quella del mercoledì per le concorrenti del GF Vip 6, che si sono dedicate allo sport, con Raffaella Fico e le due sorelle Lucrezia e Jessica alle prese con tappetino e pesetti, assieme anche a Carmen Russo, Manila Nazzaro e Ainett Stephens, mentre Katia Ricciarelli si è data al ballo.

GF Vip 6: confidenze e qualche scherzo non gradito

Momenti di prime confidenze, poi, tra Katia Ricciarelli e la principessa Clarissa. Si parla di amici e la cantante ha detto: “L’amicizia è la più grande forma d’amore che dovrebbe esserci in tutti i rapporti coniugali… Insomma, ci sono tante forme di sentimenti che sono importanti, molto importanti. Purtroppo non si capisce subito, si capisce solo dopo aver interrotto anche una relazione che ti mancavano queste cose”.

Dall’amicizia all’amore, con Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi che hanno parlato delle loro nuove storie, assieme a Carmen Russo. “Entrambi abbiamo delle giovani relazioni, lui si frequenta da poco con una ragazza, io mi sono appena fidanzata. È difficile il distacco, tanto difficile”, ha spiegato Raffaella Fico. Nella sauna, invece, Manila Nazzaro ha confessato ad Antinolfi le sue prime impressioni: “Sei stata una bellissima scoperta, sei proprio un ragazzo di cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Serata movimentata, infine, per gli abitanti della casa. Iniziata con una serie di giochi, scherzi e concorrenti che si nascondono, fino alla falsa notizia che qualcuno poteva essere qualificato per una grave frase nei confronti di un coinquilino. Alla fine della serata, però, Katia Ricciarelli si è detta piuttosto risentita e ha ricordato a tutti che “abbiamo visto situazioni di persone che sono buttate fuori per queste cose”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata