La serie tv per ragazzi, prodotta dal regista Ron Howard, debutta il 16 settembre alle ore 20.00 sul canale 605 di Sky

Le avventure arrivano nello spazio e sono firmate dal genio Ron Howard. La nuova serie tv “The Astronauts” farà il suo esordio il 16 settembre e per ogni giovedì alle 20:00 su Nickelodeon, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi in onda su Sky 605.

“The Astronauts”: trama della nuova serie firmata da Ron Howard

La sinossi di “The Astronauts”, una storia ricca di suspense e colpi di scena, narra le avventure di 5 ragazzi che si trovano sul luogo di lancio di una navicella spaziale e che accidentalmente vengono lanciati in orbita finendo alla deriva nello spazio.

Dopo le prime incomprensioni, i protagonisti capiscono che dovranno collaborare, aiutarsi l’uno con l’altro e fare squadra se vogliono trovare il modo di tornare a casa. Nel frattempo esploreranno ogni angolo della navicella spaziale, la loro nuova “abitazione”, ed entreranno in contatto con un’intelligenza artificiale misteriosa.

La serie culminerà con un finale epico che può chiudere la storia o creare un secondo ciclo emozionante: tutto dipenderà dal gradimento del giovane pubblico. “The Astronauts” è la prima serie per bambini prodotta da Ron Howard (due premi Oscar, un Golden Globe, due Emmy Awards ed un Grammy Award) e Brian Grazer, CEO dell’Imagine Entertainment e rispecchia in pieno l’attenzione che il network dedica a temi quali la diversità, l’inclusione, l’equità e il senso di appartenenza.