Le immagini dell'alterco tra la coppia e l'artista marziale sul tappeto rosso di New York

(LaPresse) Sfilata con lite sul tappeto rosso degli Mtv Video Musica Awards, andati in scena domenica sera al Barclays Center di Manhattan, New York. Si è sfiorata la rissa tra il rapper Machine Gun Kelly, accompagnato dalla compagna Megan Fox, e il campione di Ultimate Fighting Championship Conor Mc Gregor. I filmati pubblicati sui social media mostrano le guardie di sicurezza che tengono separati i due, con il cantante e l’attrice che vengono allontanati dal red carpet. I motivi della lite non sono chiari. In seguito l’artista marziale irlandese ha dichiarato a “Entertainment Tonight” di non conoscere Machine Gun Kelly: “Di certo non combatto i rapper dei ragazzini, non so nulla di lui, tranne che sta insieme a Megan Fox”.

