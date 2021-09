Esattamente 30 anni fa nasceva il primo programma d’intrattenimento quotidiano che avrebbe poi lanciato le carriere di tantissimi personaggi della Tv

“Non è la Rai“, lo storico programma Mediaset andato in onda per la prima volta il 9 settembre 1991 dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma, compie 30 anni. Al centro del varietà pomeridiano c’erano alcune giovanissime ragazze che si esibivano in balletti, canzoni e numerosi giochi telefonici.

E, proprio grazie a questo programma, hanno spiccato il volo le carriere artistiche di moltissime donne, oggi impegnate nel mondo del teatro, della musica, del cinema e della televisione: Claudia Gerini, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone, Nicole Grimaudo, Antonella Mosetti, Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Yvonne Sciò, Cristina Quaranta, Emanuela Panatta, Barbara Gilbo, Antonella Elia e Veronika Logan, solo per citarne alcune.

Le scenografie e la regia furono curate dal suo storico ideatore, Gianni Boncompagni, che rivoluzionò completamente il linguaggio televisivo italiano. Andato in onda per quattro edizioni (prima su Canale 5, poi su Italia1), la prima stagione fu condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini.

“Non è la Rai”, la maratona Mediaset per l’anniversario

Per la speciale occasione Mediaset Extra proporrà una maratona di nove ore, che andrà in onda domenica 5 settembre, dalle 8 alle 17, in cui verranno riproposte puntate mai viste prima. Oltre alle storiche immagini verrà proposta anche un’intervista inedita a Irene Ghergo, autrice e collaboratrice di Boncompagni, che ricorda il primo programma d’intrattenimento quotidiano delle allora Reti Fininvest.

