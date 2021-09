Will Smith

L'attore svela a sorpresa, via social, chi sarà il nuovo Principe di Bel-Air nella serie reboot in programma

Will Smith ha annunciato sul suo profilo Instagram chi sarà a interpretare il personaggio di Willy nel reboot “Willy – Il principe di Bel-Air“. La star, oggi 52 anni, ha comunicato la notizia a sorpresa direttamente a Jabari Banks, attore esordiente.

Will Smith a Jabari Banks: “Hai ottenuto il ruolo di Willy”

“È un vero piacere incontrarti e dal profondo del mio cuore voglio farti le congratulazioni. Hai ottenuto il ruolo di Willy, il principe di Bel-Air. Hai una strada fantastica davanti a te. Non vedo l’ora di essere una risorsa per te in questo processo mentre costruisci la tua vita e costruisci la tua carriera” ha affermato Will Smith nel video condiviso sui social.

“Questo è un sogno che si realizza, tu non sai come mi… no, probabilmente lo sai! Grazie mille, sono così grato. È incredibile” ha invece risposta incredulo il giovane attore.

Jabari Banks, che curiosamente porta lo stesso cognome della famiglia che accoglie il protagonista Willy nella serie, ha studiato presso la University of the Arts di Filadelfia, canta, scrive canzoni, rappa e gioca a basket.

Del reboot, al momento, si sa ancora poco: sembra che sarà lo stesso Will Smith a sviluppare la serie come produttore e che ci saranno due stagioni. La nuova versione di Bel-Air sarà diretta dal regista Morgan Cooper, che ha rielaborato in chiave drammatica la sitcom di trent’anni fa.

