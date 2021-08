1883

Le origini della famiglia Dutton saranno raccontate nella serie in onda a dicembre negli Usa

Vanno avanti, e volgono quasi al termine, le riprese di “1883“, prequel della famosa serie tv Yellowstone con Kevin Costner, la cui quarta stagione andrà in onda in autunno.

Negli ultimi giorni cast e troupe sono a Granbury, in Texas, per girare alcune scene dell’attesa serie con Sam Elliott, e le star della musica country Tim McGraw e Faith Hill. Il prequel segue le vicende della famiglia Dutton mentre viaggia attraverso l’ovest per trovare una vita migliore nel Montana. Siamo, dunque, alle origini della storia della famiglia che è arrivata a possedere il più grande ranch del Montana.

Le riprese di “1883” dovrebbero essere agli sgoccioli visto che, secondo quanto annunciato da Paramount+, la nuova serie sarà disponibile in streaming dal prossimo 19 dicembre. “La serie è uno studio intenso di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America, il Montana”, spiega la rete in una nota. Sam Elliott interpreterà Shea Brennan, “un bel cowboy duro come un chiodo ma con un’immensa tristezza nel cuore a causa del suo passato, che ha il compito di guidare un gruppo dal Texas al Montana”.

Tim McGraw e Faith Hill interpreteranno, invece, James e Margaret Dutton, a capo della famiglia Dutton, si legge infine nel comunicato della rete.

gettin in the groove for 1883 ….. as for the jeans … black powder blanks from quick draw practice!!! #yellowstone pic.twitter.com/pyoPssqN1s — Tim McGraw (@TheTimMcGraw) August 20, 2021

