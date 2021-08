Jacob Batalon, Instagram

L’attore statunitense si cimenterà in una serie tv ispirata ai libri di Johnny B. Truant

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacob Batalon (@lifeisaloha)

Dal cinema alla tv, dal ruolo di Ned (l’amico di Peter Parker nel film Marvel “Spider-Man: Homecoming”) a quello del “fat vampire” in una serie tv. Jacob Batalon (24 anni) torna sul set, questa volta per il ruolo di protagonista in “Reginald the Vampire”, commedia drammatica basata sui libri “Fat Vampire” di Johnny B. Truant. Dieci episodi che saranno trasmessi da Syfy, canale televisivo statunitense via cavo e satellitare della NBCUniversal, specializzato in horror e fantascienza.

Jacob Batalon e “Reginald the Vampire”, trama e personaggi

La serie racconta la storia di un improbabile eroe, Reginald Baskin, interpretato dall’attore statunitense. Reginald entra in un mondo popolato da vampiri belli, in forma e vanitosi mentre lui, impacciato e con qualche chilo di troppo, dovrà affrontare moltissimi ostacoli. Questo fino a quando Reginald non scoprirà di avere alcuni poteri fino a quel momento sconosciuti.

La serie “Fat Vampire” è stata pubblicata per la prima volta nel 2012 ed è composta da sei libri e la versione tv rappresenta il primo adattamento televisivo dei volumi di Truant. La sceneggiatura sarà firmata da Harley Peyton che sarà anche produttore esecutivo e showrunner mentre a dirigerlo ci sarà Jeremiah Chechik.

Ancora non ci sono date certe per l’avvio delle riprese e per l’uscita di “Reginald the Vampire” ma ciò che è invece sicuro è che Jacob Batalon rivestirà i panni di Ned in “Spider-Man: No Way Home”, la cui uscita è prevista per il prossimo 17 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata