Vivo, Netflix

“Vivo”, la nuova avventura musicale animata di Sony Pictures Animation, è disponibile da oggi 6 agosto su Netflix

Presentato in anteprima italiana al Giffoni Film Festival lo scorso 31 luglio, “Vivo”, la nuova avventura musicale animata di Sony Pictures Animation, è disponibile da oggi 6 agosto su Netflix.

Grazie ai brani inediti di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e ideatore di “Hamilton” e “In the Heights”, la pellicola è un nuovo piccolo gioiello di animazione.

La versione italiana, poi, è arricchita dalla voce di Stash, frontman dei The Kolors, che doppia il protagonista Vivo, e Massimo Lopez che dà la voce ad Andrés. Simona Bencini, cantante e storica front woman dei ”Dirotta su Cuba”, è invece l’interprete delle canzoni di Marta Sandoval, a cui è dedicata la canzone di Andrés.

“Vivo” su Netflix: trama del film d’animazione

“Vivo” è una storia di coraggio, amicizie improbabili e famiglia, ma anche di come la musica possa aprire la mente a nuovi mondi, inesplorati e inimmaginabili. Nel film un piccolo cercoletto, animale che appartiene alla famiglia dei procioni, “parte per un viaggio memorabile per seguire il proprio destino e consegnare una canzone d’amore da parte di un vecchio amico”.

Il film è diretto dal candidato agli Oscar Kirk DeMicco e co-diretto da Brandon Jeffords. La sceneggiatura è firmata da da Quiara Alegria Hudes mentre la pellicola è prodotta da Lisa Stewart, Michelle Wong e dal premio Oscar Rich Moore (“Zootropolis”). Le musiche sono state composte dal pluripremiato Alex Lacamoire, mentre la produzione esecutiva è di Lin-Manuel Miranda, Laurence Mark e Louis Koo Tin Lok.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata