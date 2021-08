Il signore degli anelli

Una serie tv tratta dalla saga de “Il Signore degli Anelli”, arriverà su Amazon Prime dal 2 settembre 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso statunitense, rilasciando anche una prima immagine ufficiale. La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay, e dovrebbe svolgersi durante la cosiddetta “seconda era”, dunque prima degli eventi raccontati ne “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Wayne Che Yip è co-executive producer ed è regista insieme a J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

Le riprese della serie si sono svolte in Nuova Zelanda, la prima stagione è stata completata, ma non sono stati annunciati il titolo e la trama della serie. Alcuni personaggi della serie saranno già noti al pubblico, altri, invece, sono nuovi. Al centro sempre la lotta contro il male della Terra di Mezzo.

Serie di Amazon su “Il Signore degli Anelli”, trama e cast

Nel cast ci sono, tra gli altri, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham.

”Il viaggio inizia il 2 settembre 2022 con il debutto su Prime Video della nostra serie originale ‘The Lord of The Rings’ ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. ”Non riesco a esprimere quanto io sia entusiasta di dare al nostro pubblico un nuovo viaggio attraverso la Terra di Mezzo! I nostri talentuosi producer, il cast, i creativi hanno lavorato incessantemente in Nuova Zelanda per creare questa storia maestosa e mai raccontata prima”, ha aggiunto Salke.

