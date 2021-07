Secondo la rivista “Variety”, sarebbe in lavorazione una serie originale con la sceneggiatura di Joe Henderson

Netflix avrebbe in cantiere una serie originale live-action sui Pokémon. A rivelarlo, in esclusiva, è stata la rivista “Variety”, che parla di un progetto ancora in fase preliminare. Non sarebbero ancora noti, dunque, dettagli sulla trama, ma la sceneggiatura del progetto sarebbe stata affidata a Joe Henderson, produttore esecutivo della popolare serie “Lucifer”.

Alcune fonti avrebbero rivelato al magazine che il live-action voluto dal colosso dello streaming, ricorderebbe il film “Detective Pikachu” del 2019 con Ryan Reynolds e Justice Smith, grande successo al botteghino, con oltre 430 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo e un budget dichiarato di 150 milioni di dollari.

La mossa di Netflix sui Pokemon

La mossa di Netflix arriverebbe dopo che il colosso dello streaming ha rilasciato molti dei titoli esistenti sui Pokémon , tra film e serie tv, inclusi “Indigo League” e “Journeys”. Netflix si starebbe, inoltre, interessando a numerosi adattamenti live-action di titoli di anime, inclusi “Cowboy Bebop” e “One Piece”. I Pokémon sono diventati un fenomeno mondiale fin dal loro primo lancio, nel 1995. Un franchise enorme che include show televisivi, film, videogiochi, giochi di carte collezionabili, libri, fumetti manga e molto altro.

