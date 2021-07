I due sono stati paparazzati mano nella mano nel Golfo di Napoli

JLo e Ben Affleck sono stati avvistati mano nella mano a Capri, la mitica isola dei vip nel Golfo di Napoli. Selfie con i passanti e foto ‘rubate’: tante le persone che hanno scritto sui social della coppia. Jennifer Lopez e Ben Affleck non si sono sottratti ai fan, che li chiamano affettuosamente ‘Bennifer’.

the way he always tries to hold her hand 🥺🤍 pic.twitter.com/EW8TicWwYB

— DAY (@withlopez) July 28, 2021