Una carriera senza eguali: da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio De Janeiro

Una Gallery per celebrare la Divina. Tokyo 2020 ha segnato di fatto la fine della carriera di Federica Pellegrini, la Signora del nuoto italiano e mondiale. Fede, infatti, è l’unica nuotatrice nella storia ad aver disputato 5 finali olimpiche sulla medesima distanza in 5 Giochi Olimpici diversi, da Atene 2004 a Tokyo 2020 passando per Pechino, Londra e Rio de Janeiro.

Federica Pellegrini, una carriera folgorante

Una carriera folgorante e vincente, quella di Federica, contrassegnata anche da amori celebri (l’ultimo dichiarato in Giappone, quello con il suo compagno e allenatore Matteo Giunta) e da interventi nel mondo dello spettacolo che, probabilmente, proseguiranno alla fine della carriera di nuotatrice.

