Gianni Morandi come Harry Styles, o viceversa? Con un post ironico, su Instagram, il cantante bolognese accosta una serie di suoi look a quelli della popstar britannica. “L’ho conosciuto come componente degli ‘One Direction’, a Sanremo nel 2012. Sono io che copio lui o viceversa?”, ricorda Morandi nel post.

Le immagini si riferiscono ai look di Gianni Morandi, alcuni presenti nel video appena uscito di “L’Allegria”, la canzone che Jovanotti ha scritto proprio per lui, che vede tra i protagonisti lo stesso Jovanotti e Valentino Rossi.

I look sfoggiati dal cantante bolognese, di recente o negli anni, somigliano molto a quelli che Harry Styles ha indossato. E così Morandi ne ha approfittato per postare una gallery ironica, ricordando anche il momento in cui ha conosciuto Styles.

Gianni Morandi si sta riprendendo dal brutto incidente del marzo scorso, e sta recuperando l’uso della mano destra. “Mi rendo conto del rischio che ho corso. Quando spingendo un tronco cadi dentro a una buca e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda. Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto”, aveva raccontato lui stesso. Per fortuna quei momenti sono un brutto ricordo, come dimostrano anche il video e la canzone, “L’Allegria”.

