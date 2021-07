The Swarm, "Il quinto giorno", IMDB

Tra Veneto, Puglia e Lazio sarà girata la serie tv, thriller a sfondo ecologico in otto episodi tratto dal best-seller “The Swarm”

Un thriller a sfondo ecologico in otto episodi da poco meno di un’ora ciascuno. Si tratta de “Il quinto giorno”, le cui riprese sono iniziate in Italia, in questi giorni.

La serie tv è una grande coproduzione internazionale, che coinvolge le tedesche Intaglio Films e ndF International Production con l’Alleanza Europea, e che vede la Rai collaborare con la rete tedesca ZDF e France Télévisions, assieme a ORF, SRF, Scandinavia’s Nordic Entertainment Group e Hulu Japan. Si tratta, anticipano i produttori, di una delle “più importanti produzioni europee mai realizzate”.

Le riprese dureranno 16 settimane e termineranno a fine settembre 2021. La serie tv sarà girata al 90% tra Veneto, Puglia e Lazio.

“Il quinto giorno”, la serie tv tratta dal romanzo “The Swarm”

“Il quinto giorno” è basata sul best-seller “The Swarm” di Frank Schatzing ed è diretta dai registi Luke Watson, Barbara Eder e Philipp Stoelzl. La trama racconta la lotta contro le profondità del mare, dove qualcosa di sconosciuto spaventa e minaccia. L’unica speranza di sopravvivenza è nelle mani di un gruppo di scienziati.

Nel cast, completamente internazionale, ci sono, tra gli altri: Cécile de France (“The Young Pope”), Alexander Karim (“The Lawyer”), Leonie Benesch (“The Crown”), Rosabell Laurenti Sellers (“Game of Thrones”), Jack Greenlees (“Star Wars – The Last Jedi”). La produzione esecutiva di “Il quinto giorno” è curata dalla italiana Viola Film, società nata dall’incontro tra il produttore Alessandro Passadore e Eric Welbers, CEO di ndF International Production.

