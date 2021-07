Ian Ziering

L’attore statunitense e Tara Reid di nuovo insieme per affrontare gli squali. Ma c’è una novità…

Ian Ziering e Tara Reid riuniti contro gli squali: questa volta, però, si tratta di squali veri. I due protagonisti della celebre serie di film sono tornati in occasione della “Shark Week” 2021 di Discovery.

L’attore statunitense, ex Steve di “Beverly Hills 90210” e protagonista nel ruolo di Finley “Fin” Shephard nei film della serie “Sharknado”, tornerà in acqua accanto alla sua co-protagonista contro i temibili predatori degli abissi.

Ian Ziering è stato co-conduttore e ospite del “Monday’s Entertainment Tonight”, insieme a Nischelle Turner, e proprio lì ha annunciato questa nuova avventura.

“Sharknado”, comportamenti e luoghi comuni sugli squali

Ian Ziering e Tara Reid saranno impegnati in “The Real Sharknado” e analizzeranno alcuni dei comportamenti più assurdi e imprevedibili degli squali, ma anche tanti luoghi comuni. “Gli squali non saltano davvero fuori dall’acqua per mangiare nel corso di una tempesta o di un tornado. Si immergono. Rimangono lontani dalla superficie”, ha spiegato lo stesso Ian Ziering.

Per sfatare alcuni luoghi comuni, dunque, e smentire tante paure infondate, i due attori saranno in prima linea su una piccola barca con fondo di vetro ed un’esca sospesa sopra le loro teste e viaggeranno attraverso acque piene di squali. “All’inizio ero un po’ titubante, ma Tara e io ci siamo divertiti molto”, ha anticipato ancora l’attore. “The Real Sharknado” andrà in onda il prossimo 14 luglio su Discovery.

