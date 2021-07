La commozione di showgirl e conduttori tv che ricordano la regina della televisione italiana

Tra le prime persone ad arrivare alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma per i funerali di Raffaella Carrà ci sono la showgirl Carmen Russo e il compagno di una vita Enzo Paolo Turchi: “Non ci posso pensare, mi sento male” dice commossa Russo. “Mi dispiace enormemente, non pensavo potesse capitare – spiega invece il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza – Raffaella mi ha insegnato anche un’altra cosa importantissima: rimanere se stessi, rimanere semplici”.

