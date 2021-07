Ad attendere il feretro in chiesa tanti parenti e amici

Nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma tanti i parenti gli amici e i colleghi di Raffaella Carrà, per darle l’ultimo saluto. Tra loro anche Carmen russo e Gigi Marzullo. “Oggi sarà piuttosto difficile non essere retorici, siamo qui a salutare la nostra sorella Raffaella” ha detto uno dei quattro frati presenti nella chiesa, iniziando l’omelia.

