Davanti alla chiesa la sindaca di Roma e l'ex compagno della showgirl, Sergio Iapino

La chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma è gremita per i funerali di Raffaella Carrà. La bara di legno molto semplice che è stata scelta per suo volere, è stata portata in auto dalla camera ardente in Campidoglio alla chiesa, dove è stata accolta da un lunghissimo applauso. Una folla di ammiratori di tutte le età si è assiepata all’esterno, in piazza del Campidoglio, per assistere sul maxischermo alla cerimonia, tante anche le bandiere della Spagna, Paese dove era amata quanto in Italia. Davanti alla chiesa, il feretro è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme a Sergio Iapino.

