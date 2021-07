La cerimonia alla chiesa di Santa Maria in Aracoeli

E’ oggi il giorno dell’ultimo saluto a Raffaella Carrà. Dopo il corteo che mercoledì a Roma ha toccato tutte le tappe più importanti della vita professionale dell’artista e i due giorni di camera ardente, nei quali amici e parenti si sono recati in Campidoglio per omaggiarla, a mezzogiorno prenderanno il via i funerali presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in piazza del Campidoglio. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta su Rai1. Ad aprire il funerale sarà frate Simone Castaldi, mentre l’omelia verrà celebrata da quattro frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. In piazza del Campidoglio verrà allestito un maxischermo per poter seguire la cerimonia.

L’arrivo del feretro

La chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma è gremita per i funerali di Raffaella Carrà. La bara di legno molto semplice che è stata scelta per lei, per suo volere, è stata portata in auto dalla camera ardente in Campidoglio alla chiesa, dove è stata accolta da un lunghissimo applauso. Una folla di ammiratori di tutte le età si è assiepata all’esterno, in piazza del Campidoglio, per assistere sul maxischermo alla cerimonia, tante anche le bandiere della Spagna, Paese dove era amata quanto in Italia. Davanti alla chiesa, il feretro è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme a Sergio Iapino.

GUARDA ANCHE: Vladimir Luxuria, Lei colonna sonora dei Pride: rivoluzione con il sorriso

GUARDA ANCHE: Alla sede Rai la gigantografia di Raffaella Carrà

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata