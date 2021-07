Secondo i presenti "nessuno pensava che fosse malata"

“Siamo molto addolorati tutti, è una persona che ci ha fatto compagnia, siamo stati ammiratori di Raffaella e anche amici”. Così Pippo Baudo alla camera ardente per Raffaella Carrà allestita ieri in Campidoglio. “Non pensavo che fosse malata, nessuno di noi lo pensava, ha tenuto nascosta la malattia in maniera egregia dando una prova di forza, segretezza ed enorme coraggio” ha aggiunto. Presenti anche Pupo, Renzo Arbore e tanti altri volti della tv italiana.

