Un corteo funebre ha toccato i luoghi simbolo della grande showgirl

Dalla sua casa di via Nemea, alle sedi storiche della Rai, via Teulada e viale Mazzini, al Teatro delle Vittorie e all’Auditorium del Foro Italico che verrà forse a lei intitolato. Il corteo funebre di Raffaella Carrà è poi arrivato al Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente e dove l’attendevano centinaia di persone già in coda dal mattino. Nella sala Protomoteca del Campidoglio oltre a Sergio Iapino, amici stretti e parenti, la sindaca di Roma Virginia Raggi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata