Da domani la camera ardente al Campidoglio

Ultimo saluto a Raffaella Carrà venerdì alle 12, nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Da domani invece sarà allestita la camera ardente in una sala del Campidoglio. Questa sera gli azzurri ricorderanno la showgirl duarante l’allenamento che si svolgerà in campo a ritmo delle sue canzoni. Per il riscaldamento prima della semifinale contro la Spagna allo stadio Wembley risuonerà ‘A far l’amore comincia tu’.

