Proseguono le anticipazioni su "Vita da Carlo" che dovrebbe andare in onda in autunno su Prime Video

Ci sarà anche Morgan tra i protagonisti della nuova serie tv sulla vita di Carlo Verdone, “Vita da Carlo”, in uscita a ottobre su Amazon Prime Video. La serie, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis per Filmauro, sarà composta da 10 puntate nelle quale il regista e attore interpreta se stesso e racconta la sua vita, in particolare quella degli ultimi anni. Accanto a lui, artisti e amici con una serie di camei. Tra questi anche Morgan, Marco Castoldi, che per l’occasione ha scritto un brano inedito, “Ulysses”, ispirato al ghosting e alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

“Vita da Carlo”, la serie tv su Carlo Verdone in arrivo in autunno, c’è anche Morgan

Le riprese di “Vita da Carlo”, serie Amazon Original, sono iniziate nel maggio scorso, tra Fregene e altri luoghi cari all’artista. Il primo ciak è stato al Villaggio dei Pescatori, davanti al Kiosco, insieme a Max Tortora. Poi arriverà anche il cameo di Morgan.

La serie tv rappresenta il debutto di Verdone in questo genere, ed è nata da un’idea di Nicola Guaglianone e Menotti (Roberto Marchionni), che si sono occupati della sceneggiatura. “Vita da Carlo” è descritta dallo stesso regista come una versione romanzata di se stesso, una “tragicommedia”. “Sarà divertente perché avrò la grande libertà di raccontare senza freni il mio pubblico e il mio privato. Se qualcuno mi seguisse durante una mia giornata tipo almeno 4-5 volte avrebbe boati di risate”, aveva detto, infatti, Verdone presentando il progetto.

