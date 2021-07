Il Festival andrà avanti fino al 17 luglio

La Giuria del Festival di Cannes di quest’anno è arrivata per una conferenza stampa al Palais. Tra gli altri in Giuria ci sono Spike Lee, Tahar Rahim, Song Kang-ho, Maggie Gyllenhaal e Melanie Laurent. Marion Coitillard e Adam Driver sono arrivati in anticipo. E Jodie Foster, che riceverà la Palma d’Oro onoraria alla carriera, e che si è fermata a firmare autografi davanti al Palais. Il Festival di Cannes andrà avanti fino al 17 luglio.

