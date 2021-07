Dal 2 al 10 luglio appuntamento al Parco Le Serre di Grugliasco, a Torino

Dal 2 al 10 luglio appuntamento con il Festival Internazionale ‘Sul Filo del Circo‘ al Parco culturale Le Serre di Grugliasco, in provincia di Torino. Si tratta della principale manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo per storicità e qualità degli spettacoli proposti, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Undici le compagnie ospiti, fra cui i cast degli allievi del secondo anno dell’Accademia professionale di Fondazione Cirko Vertigo, organizzatrice del festival, con artisti provenienti da Italia, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna, Croazia, Germania, Regno Unito, Grecia, Albania, Polonia, Israele, Colombia, Messico e Argentina. Il focus è sulla creatività al femminile. “Un traguardo auspicato, atteso e difeso per la comunità di artisti e spettatori che si ritroverà magicamente sulla scena diffusa del Parco Culturale Le Serre” spiega il direttore di Fondazione Cirko Vertigo, Paolo Stratta. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com.

