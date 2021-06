Non Ho Mai 2

Tornano le avventure della giovane Devi, alle prese con l’ultimo anno del liceo e con nuove sfide

Devi torna con le sue avventure. La studentessa indiana, naturalizzata americana, ritorna con la seconda stagione di “Non ho mai…”, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 luglio, e si potrà vedere anche su Sky Q e NOW. Al centro della serie sempre la scuola, l’amore, l’amicizia e il lavoro, come anticipato dal primo trailer rilasciato da Netflix.

“Non ho mai…” (“Never Have I Ever”), è una serie comico-drammatica ideata dall’attrice e scrittrice statunitense Mindy Kaling con Land Fisher. Il progetto è della Universal Television. La trama ruota intorno alle avventure della giovane Devi Vishwakumar, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, che vuole emanciparsi e cambiare il suo status sociale, ma non sempre famiglia e amici la aiuteranno nel raggiungere il suo obiettivo.

Non ho mai…, seconda stagione: cast e trama

Una serie leggera, ironica, che affronta le aspirazioni dei ragazzi, le ambizioni future, l’amore e l’amicizia. Il tutto raccontato dal punto di vista di una teenager decisa e pronta a riscattarsi e affrontare le sfide future. Nella seconda stagione, Devi e le sue amiche devono affrontare l’ultimo anno di liceo, ma a scuola arriva una possibile antagonista di Devi. In questi nuovi dieci episodi è stato confermato il cast della stagione del debutto.

“È stata una delle serie più viste e apprezzate su Netflix, a livello internazionale, nell’ultimo anno. Secondo, Kristen Lopez, critica della rivista ”IndieWire”, si tratta di una serie “imperdibile per le ragazze adolescenti”. Una sceneggiatura “effervescente abbinata a un cast vivace di nuovi volti, regalano una serie che inizialmente non sembra molto profonda, ma che si appoggia alla goffaggine dei protagonisti e delle vicende per coinvolgere emotivamente lo spettatore”, ha aggiunto la Lopez.

Leggi anche: Elite 4, l’ultima stagione arriva su Netflix

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata